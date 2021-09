Roma | furia Mourinho | litiga con delegato di Serie A e diserta la conferenza stampa

(Di domenica 26 settembre 2021) Post partita infuocato per Josè. Dopo le parole contro l’arbitro Guida e il Var, definiti inadeguati per un match del genere, l’allenatore portogheselapost partita dopo il derby perso 3-2 con la Lazio. A far inre il tecnico portoghese sono state le modalità con le quali la stessa si sarebbe dovuta svolgere: ovvero senza domande dei giornalisti all’interno della salama solo con quelli collegati da remoto. “Voglio parlare con la, loro non lo sono?” ha urlato aldellaA indicando gli inviati di Rai e Sky Sport all’interno della sala. Poi la discussione è proseguita nella pancia dell’Olimpico fino alla mixed zone con toni accesi e con la spiegazione del ...

In altri derby era una. (18'st Shomurodov 6: mette fisicità e impegna Reina) Abraham 5,5: Di ... Sarri lo annichilisce per oltre mezz'ora poi lariprende campo e redini del gioco fino a fine ...In altri derby era una. (18'st Shomurodov 6: mette fisicità e impegna Reina) Abraham 5,5: Di ... Sarri lo annichilisce per oltre mezz'ora poi lariprende campo e redini del gioco fino a fine ...Mourinho contro Guida - Lo Special One si scaglia contro l'arbitro di Lazio-Roma, a causa della mancata espulsione ai danni di Lucas Leiva ...“Abbiamo dominato e messo la Lazio in grande difficoltà”: il tecnico della Roma José Mourinho ha le idee chiare a Dazn dopo la sconfitta contro la Lazio nel derby all’Olimpico. “La qualità del gioco o ...