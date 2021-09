"Riportare a Milano il buon governo del centrodestra" (Di domenica 26 settembre 2021) Il Cav rivendica il ruolo di Forza Italia: "È insostituibile ed essenziale per vincere". Stoccata alla sinistra: "Ha vissuto di rendita sulla nostra eredità" Leggi su ilgiornale (Di domenica 26 settembre 2021) Il Cav rivendica il ruolo di Forza Italia: "È insostituibile ed essenziale per vincere". Stoccata alla sinistra: "Ha vissuto di rendita sulla nostra eredità"

Advertising

infoitinterno : Berlusconi suona la carica: 'Riportare a Milano il buon governo del centrodestra' - mariann62963301 : Che rabbia: vorrei essere a Napoli e pure a Milano ed invece non sono in nessuno dei due posti. confido in chi andr… - ConfagriBxl : RT @theonlyparmesan: Riportare i formaggi nei ristoranti italiani, spiegarli e presentarli per valorizzare il grande patrimonio lattiero ca… - cscavizzi : RT @theonlyparmesan: Riportare i formaggi nei ristoranti italiani, spiegarli e presentarli per valorizzare il grande patrimonio lattiero ca… - identitagolose : RT @theonlyparmesan: Riportare i formaggi nei ristoranti italiani, spiegarli e presentarli per valorizzare il grande patrimonio lattiero ca… -