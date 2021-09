Advertising

piepol49 : Rimini, guida con patente falsa: 17enne travolge carabiniere e fugge - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Rimini, guida con patente falsa: 17enne travolge carabiniere e fugge #rimini - Jeffry60779912 : RT @MediasetTgcom24: Rimini, guida con patente falsa: 17enne travolge carabiniere e fugge #rimini - MediasetTgcom24 : Rimini, guida con patente falsa: 17enne travolge carabiniere e fugge #rimini - UnioneSarda : #Rimini: guida con una patente falsa, 17enne travolge un carabiniere e fugge -

Ultime Notizie dalla rete : Rimini guida

TGCOM

Il giovane è stato fermato dai carabinieri a Misano Adriatico, nel Riminese, mentre era alladi un auto. Prima ha consegnato una patente falsa e poi è ripartito improvvisamente, facendo cadere ......di abilitazione professionale per ladi motoveicoli e del certificato di idoneità alladi ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;"?" Ultimi Articoli: ...Un 17enne è denunciato a piede libero con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e per avere fornito false attestazioni sulla sua identità. Il giovane è stato fermato dai carabinieri a ...Prima, fermato per un controllo stradale, ha consegnato ai carabinieri una patente contraffatta, poi è ripartito improvvisamente, con la sua auto, facendo cadere a terra uno dei militari. Protagonista ...