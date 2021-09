Riconoscete la bambina nella foto? Oggi è la più amata della Tv

Leggi su chenews

(Di domenica 26 settembre 2021) Dalla scatola dei ricordi è spuntata fuori unache ha voluto condividere su Instagram.è una grande imprenditrice, la? Imma Polese (Instagram @donnaimmapolese)Molti personaggi noti, tendono a condividere anche la loro infanzia. Mostrano ai loro affezionati com’erano da piccoli. Alle volte, questo, crea stupore per i cambiamenti avvenuti negli anni oppure mostrano comesi è uguale a ieri. Ed è questo che ha voluto mostrare una nota imprenditrice e voltotv: voi la? Laci viene mostrata in bianco e nero, unache sorride apertamente e che ha occhi inconfondibili. Sono passati molti anni dallama per i più attenti basta davvero poco per capire chi si nasconde ...