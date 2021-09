Richiami alimentari, ritirata amatissima carne per listeria: non consumatela (Di domenica 26 settembre 2021) Nuovo avviso riguardante i Richiami alimentari per il Ministero della Salute. Il Governo ritira dal mercato un amatissimo prodotto per listeria. Il Governo Italiano continua a monitorare i prodotti messi sul mercato per tutelare la salute dei propri consumatori. Infatti sono sempre tanti i rischi per quanto riguarda i prodotti alimentari contaminati. I controlli su L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 26 settembre 2021) Nuovo avviso riguardante iper il Ministero della Salute. Il Governo ritira dal mercato un amatissimo prodotto per. Il Governo Italiano continua a monitorare i prodotti messi sul mercato per tutelare la salute dei propri consumatori. Infatti sono sempre tanti i rischi per quanto riguarda i prodotticontaminati. I controlli su L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

infoiteconomia : Richiami alimentari Esselunga: tutti i ritiri della settimana - inews__24 : ??Richiami alimentari, ritirato lotto di pesce per rischio contaminazione ??Il provvedimento del Ministero della Sal… - greenMe_it : Valanga di richiami per le bevande vegetali con ossido di etilene, tutti i lotti da non consumare… - infoitsalute : Pericolo ossido di etilene: continuano i richiami di integratori alimentari - Rodolfstoelcker : RT @FattoAlimentare: ??Continuano i richiami di #integratori alimentari per #ossidodietilene: altri due prodotti interessati -