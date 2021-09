Renzi “Bonomi a gennaio tifava per Conte Ter, ora rispetti la politica” (Di domenica 26 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Cosa ha pensato di fronte all'ovazione di Confindustria per Draghi? “Sono stato felice: c'è grande entusiasmo degli imprenditori. E ciò è positivo. Più fiducia significa più Pil e posti di lavoro. Poi ammiro le conversioni sulla via di Damasco: Confindustria a gennaio chiedeva continuità sulla linea economica Conte-Gualtieri e molti bollavano come irresponsabile aprire la crisi. Meno male che abbiamo ascoltato il nostro cuore e non i loro suggerimenti. Oggi c'è Draghi, l'Italia è più forte”. Lo ha detto, in un'intervista a Repubblica, Matteo Renzi leader di Italia Viva e ex presidente del Consiglio. Bonomi ha chiesto ai partiti di lasciare perdere con le beghe interne e le tensioni per le comunali e il Colle. Condivide? “Ho apprezzato la relazione, ma giudico stucchevole l'attacco alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Cosa ha pensato di fronte all'ovazione di Confindustria per Draghi? “Sono stato felice: c'è grande entusiasmo degli imprenditori. E ciò è positivo. Più fiducia significa più Pil e posti di lavoro. Poi ammiro le conversioni sulla via di Damasco: Confindustria achiedeva continuità sulla linea economica-Gualtieri e molti bollavano come irresponsabile aprire la crisi. Meno male che abbiamo ascoltato il nostro cuore e non i loro suggerimenti. Oggi c'è Draghi, l'Italia è più forte”. Lo ha detto, in un'intervista a Repubblica, Matteoleader di Italia Viva e ex presidente del Consiglio.ha chiesto ai partiti di lasciare perdere con le beghe interne e le tensioni per le comunali e il Colle. Condivide? “Ho apprezzato la relazione, ma giudico stucchevole l'attacco alla ...

