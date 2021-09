Renzi: “Bonomi a gennaio tifava per Conte Ter, ora rispetti la politica” (Di domenica 26 settembre 2021) “Sono stato felice” per l’ovazione di Confindustria per il presidente del Consiglio Mario Draghi: “C’è grande entusiasmo degli imprenditori. E ciò è positivo. Più fiducia significa più Pil e posti di lavoro. Poi ammiro le conversioni sulla via di Damasco: Confindustria a gennaio chiedeva continuità sulla linea economica Conte-Gualtieri e molti bollavano come irresponsabile aprire la crisi. Meno male che abbiamo ascoltato il nostro cuore e non i loro suggerimenti. Oggi c’è Draghi, l’Italia è più forte”. Ad affermarlo, in un’intervista a ‘La Repubblica’, è il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. “Ho apprezzato la relazione” del presidente del Consiglio, Carlo Bonomi, “ma giudico stucchevole l’attacco alla politica. È naturale che i partiti si dividano per le amministrative o per il Quirinale: si ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 26 settembre 2021) “Sono stato felice” per l’ovazione di Confindustria per il presidente del Consiglio Mario Draghi: “C’è grande entusiasmo degli imprenditori. E ciò è positivo. Più fiducia significa più Pil e posti di lavoro. Poi ammiro le conversioni sulla via di Damasco: Confindustria achiedeva continuità sulla linea economica-Gualtieri e molti bollavano come irresponsabile aprire la crisi. Meno male che abbiamo ascoltato il nostro cuore e non i loro suggerimenti. Oggi c’è Draghi, l’Italia è più forte”. Ad affermarlo, in un’intervista a ‘La Repubblica’, è il leader di Italia Viva, Matteo. “Ho apprezzato la relazione” del presidente del Consiglio, Carlo, “ma giudico stucchevole l’attacco alla. È naturale che i partiti si dividano per le amministrative o per il Quirinale: si ...

