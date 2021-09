Referendum Svizzera | sì ai matrimoni gay | favorevole il 64% dei cittadini

repubblica : Svizzera, al referendum vince il si' alle nozze omosessuali - repubblica : Svizzera, vincono i sì al referendum sui matrimoni gay - vladiluxuria : Sì, lo voglio… in Svizzera al referendum vince il sì al matrimonio egualitario , anche gay, lesbiche e trans potran… - donatodonati : RT @elio_vito: I #Referendum servono. La #Svizzera???? dice sì ai matrimoni egualitari??. Ora tocca all’Italia???? ma i partiti sentono troppo l… - Gabriponte22 : RT @elio_vito: I #Referendum servono. La #Svizzera???? dice sì ai matrimoni egualitari??. Ora tocca all’Italia???? ma i partiti sentono troppo l… -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum Svizzera

Si ai matrimoni omosessuali in. E' quanto emerge dalle prime stime sulda parte dell'istituto di sondaggi gfs.bern. Il 'si'', dato oltre il 64% , non è stato una sorpresa poiché i sondaggi precedenti al voto ...... e i sondaggi effettuati prima delhanno mostrato un solido sostegno da parte degli elettori. Laautorizza le unioni civili tra persone dello stesso sesso dal 2007. I sostenitori ...Doppia chiamata alle urne oggi in Svizzera per altrettanti quesiti referendari sulle iniziative popolari. Il primo referendum riguarda la detassazione degli stipendi e dei capitali, mentre la seconda ...Il quesito era sostenuto dal parlamento e dal Consiglio federale ed è stato presentato insieme al voto per aumentare la tassazione dei grandi patrimoni. La maggioranza degli svizzeri aveva già votato ...