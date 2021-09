Referendum | Baldassarre | ' legge vecchia | tutta la materia va regolamentata di nuovo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 settembre 2021) Roma, 26 set. (Adnkronos) - "ladelandrebbe regolata in modo, laattuale è, fa riferimento ad un momento storico molto diverso, quando si doveva andare alla ricerca delle firme nelle città angolo per angolo". Lo dice all'Adnkronos Antonio, presidente emerito della Corte costituzionale, di fronte al proliferare di quesiti. "Il tema -ribadisce- andrebbe sicuramente disciplinato per intero in maniera diversa, perchè c'è qualche difetto di costruzione nello stesso articolo 75 della Costituzione. Ovvio che non è questo il momento, visto l'emergenza che stiamo vivendo, ma un pensiero va fatto, riprendendo un dibattito giuridico approfondito che si è svolto negli anni e che purtroppo ha avuto una pausa molto ...