Reddito di cittadinanza, bonus fino a 4.680 euro: cosa si può fare e come presentare domanda (Di domenica 26 settembre 2021) Con un recente messaggio l'Inps ha prodotto i chiarimenti utili ai beneficiari del Reddito di cittadinanza che intendono sfruttare la possibilità di fruire del bonus sulla auto imprenditorialità. Parliamo della misura che prevede un bonus fino a 4.680 euro per chi decide di mettersi in proprio ed aprire una attività. Il messaggio dell'Inps è il n° 3212 del 24 settembre scorso. Ecco cosa ha spiegato l'Inps e cosa occorre fare per poter entrare in possesso del bonus. Reddito di cittadinanza e bonus aggiuntivo fino a 4.680 euro, la guida Con la pubblicazione sul portale ufficiale del messaggio n° 3212 del 24 settembre 2021, l'Inps ha ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 26 settembre 2021) Con un recente messaggio l'Inps ha prodotto i chiarimenti utili ai beneficiari deldiche intendono sfruttare la possibilità di fruire delsulla auto imprenditorialità. Parliamo della misura che prevede una 4.680per chi decide di mettersi in proprio ed aprire una attività. Il messaggio dell'Inps è il n° 3212 del 24 settembre scorso. Eccoha spiegato l'Inps eoccorreper poter entrare in possesso deldiaggiuntivoa 4.680, la guida Con la pubblicazione sul portale ufficiale del messaggio n° 3212 del 24 settembre 2021, l'Inps ha ...

GiuseppeConteIT : Salario minimo, reddito di cittadinanza, decontribuzione al Sud. Non sono solo parole. Sono progetti al centro dell… - Mov5Stelle : Tutto il mondo, in questo momento, sta parlando di transizione ecologica e di temi sociali come il salario minimo,… - elio_vito : Meno tasse per TUTTI, aumento delle pensioni minime, Berlusconi favorevole al reddito di cittadinanza. Queste propo… - pavafrav : RT @lvoir: #Conte: 'Reddito di cittadinanza da chi è attaccata questa misura? Io di solito non faccio nomi: Salvini Meloni e Renzi' ???????? ev… - Keynesblog : RT @lvoir: #Conte: 'Reddito di cittadinanza da chi è attaccata questa misura? Io di solito non faccio nomi: Salvini Meloni e Renzi' ???????? ev… -