Real Betis-Getafe (Liga, domenica H 21.00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Willian José guida l’attacco betico (Di domenica 26 settembre 2021) Il Getafe non riesce a tirarsi via da un momento da incubo: nel turno infrasettimanale, contro l’Atletico Madrid, ha giocato bene e ha cullato a lungo il sogno di vincere l’incontro ma una doppietta di Luis Suarez nel finale ha riportato gli Azulones alla Realtà. Per Michele la panchina comincia a diventare traballante: se dovesse InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 26 settembre 2021) Ilnon riesce a tirarsi via da un momento da incubo: nel turno infrasettimanale, contro l’Atletico Madrid, ha giocato bene e ha cullato a lungo il sogno di vincere l’incontro ma una doppietta di Luis Suarez nel finale ha riportato gli Azulones allatà. Per Michele la panchina comincia a diventare traballante: se dovesse InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

jamvileo : Professor Jamvileo @Sunday Prediction Tip 1. Barcelona Vs Levante (Over 2.5) 2. Betis Vs Getafe (1X) 3. Real Soci… - redazionePS24 : ???? #PrimeraIberdrola, primo punto per il @RealBetisFem (in 10) contro il @LUDfemenino . Ennesima goleada @FCBfemeni… - ftg_soccer : GOAL! Spal U19 in Italy PrimaVera 1 Spal U19 1-1 Cagliari U19 GOAL! Levante W in Spain Primera Division Women Levante W 1-1 Real Betis W - Regor_02 : Serie A J6 Juventus 3-1 Sampdoria Udinese 0-2 Fiorentina Empoli 1-1 Bologna Sassuolo 2-0 Salernitana Lazio 2-2 Roma… - kingsbet21 : Real sociedad- 1 Barcelona- 1 Real Betis- 1 Juventus- 1 Sassuolo- 1 Napoli- 1 Genk- 1 Celtic- 1 -