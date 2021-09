Raoul Bova | carriera e vita privata dell’attore di Don Matteo | il successo | il matrimonio e i figli

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 26 settembre 2021)è da sempre riconosciuto come uno degli attori italiani più bravi ed apprezzati della sua generazione. interprete di numerosi film e fiction di, si divide abilmente da tempo tra gli impegni sul grande e piccolo schermo che da ormai 30 anni lo fa essere presente nelle case degli italiani. Ripercorriamo le tappe più significative della sua. dall’amore per lo sport, agli esordi da attore fino alla sua. Tutto quello che c’è da sapere sull’attore che sarà ospite di Alessandro Cattelan a Da Grande in diretta domenica 26 settembre 2021 su Rai1.: dalla passione per lo sport agli esordi come attoreha recentemente festeggiato i 50 anni ed è nato a Roma il 14 ...