Quella Spigolatrice di Sapri è uno schiaffo sessista

(Di domenica 26 settembre 2021) Ieri c’è stata l’inaugurazione della statua de “Ladi” che nasce da una poesia di Mercantini sulla tentata rivoluzione anti borbonica. Devo dire che quando ho visto la foto del disvelo sono rimasta a dir poco esterrefatta. Ora, per chi non lo sapesse e dunque non confondesse il termine “” con uno dei tanti modi di definire una ben più nota professione femminile, laera una lavoratrice dei campi. Ebbene, la nuova statua (perché ne esisteva già un’altra ben più conforme alla sua storia e al suo ruolo) si mostra con un abito succinto, trasparente e con un atteggiamento provocante e lascivo suggerendo di guardarle il bel sedere in mostra, tondo e perfetto, nel caso qualcuno non lo avesse notato. Ovviamente dopo il sedere, il mio occhio è finito sui partecipanti: c’era chi ...

Una giornata importante quella di oggi per la Città di Sapri dove è stata svelata al pubblico la statua della Spigolatrice, opera in bronzo di Emanuele Stifano. Per l'occasione erano presenti sul Lungomare diverse autorità, ...