Quel "mistero" sulle parole del Papa (Di domenica 26 settembre 2021) Papa Francesco ha fatto emergere Quello che altri pontefici si sono tenuti per sé. Continuano le domande aperte sulle frasi di Jorge Mario Bergoglio sul "complotto" Leggi su ilgiornale (Di domenica 26 settembre 2021)Francesco ha fatto emergerelo che altri pontefici si sono tenuti per sé. Continuano le domande apertefrasi di Jorge Mario Bergoglio sul "complotto"

Advertising

mysoftmochii : RT @mysoftmochii: ma voi vi rendete conto che tra meno di un mese sarà passato UN ANNO dal concerto di Mots On:e? un anno da QUEL My Time J… - mysoftmochii : ma voi vi rendete conto che tra meno di un mese sarà passato UN ANNO dal concerto di Mots On:e? un anno da QUEL My… - FedericoDL98 : @il_Tinto - GianlucaCoccia : @parentetweet Orrore forse no, mistero incommensurabile certamente si. Quel non sapere se a un certo punto c’è una… - Miriam25690611 : RT @louehas: ennesimo mistero in quel delle copertine -