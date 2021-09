Quarantena ridotta a scuola | il piano di governo e Regioni | isolamento di soli cinque giorni

(Di domenica 26 settembre 2021) Quarantene ridotte sia come durata sia come numero di studenti coinvolti: la gestione dei contagi nelle scuole, nell?epoca post vaccini, va in questa direzione. Oggi, in molti casi, basta un...

Novità in arrivo per la QUARANTENA a SCUOLA Novità in arrivo per la QUARANTENA tra le mura scolastiche. Si sta discutendo in queste ore, come riportato da Ansa, sulla possibilità che a scuola la quarantena sia ridotta. È difatti bastato solo qualche giorno di lezioni in presenza perché la questione Covid tornasse di stringente attualità nella terza città della Calabria. A quanto trapela, la studentessa avrebbe già c...