Quanti soldi ha guadagnato Julian Alaphilippe vincendo i Mondiali? Montepremi e cifre: assegno bassissimo (Di domenica 26 settembre 2021) Julian Alaphilippe si è confermato Campione del Mondo. Il francese ha vinto la prova in linea andata in scena nelle Fiandre e ha così bissato l'apoteosi di dodici mesi fa a Imola: l'anno scorso era scattato in solitaria nel finale sul tracciato romagnolo, questa volta il transalpino ha seguito lo stesso copione ed è partito in maniera impressionante su un tratto in salita quando mancavano una quindicina di chilometri al traguardo, lasciando sul podio tutti gli avversari. Il 29enne non aveva impressionato nell'ultimo mese di gara, ma oggi ha mostrato ancora una volta tutta la sua classe e ha fatto saltare il banco in maniera perentoria. L'alfiere della Deceuninck-Quick Step ha tagliato il traguardo in solitaria, con oltre venti secondi di vantaggio sui rivali che si sono dovuti accontentare degli altri gradini del podio. Il belga Wout van Aert è ...

