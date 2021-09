Quando Sarri rifiutò l’auto che il concessionario voleva regalargli solo perché era bianca (Di domenica 26 settembre 2021) Oggi si gioca il derby capitolino. La Lazio di Sarri affronterà la Roma di Mourinho: è l’evento della giornata, celebrato da tutti i quotidiani. Su Repubblica, Giulio Cardone e Matteo Pinci scrivono delle scaramanzie che accomunano entrambi i tecnici. E raccontano un aneddoto riguardante il tecnico toscano e la sua esperienza alla Sangiovannese, richiamata da lui stesso ieri in conferenza stampa Quando ha parlato delle pressioni. Sarri, si scopre, odia il bianco. E’ un colore che proprio non gli piace. “Ma già ai tempi della Sangiovannese le scaramanzie dell’allenatore toscano erano proverbiali: la prima regola imposta ai suoi calciatori, appena entrato in quello spogliatoio, non fu esattamente di tipo comportamentale: «Scarpini neri per tutti», disse, «tranne Baiano che può indossarli bianchi». Già, il bianco non gli piace: raccontano ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 settembre 2021) Oggi si gioca il derby capitolino. La Lazio diaffronterà la Roma di Mourinho: è l’evento della giornata, celebrato da tutti i quotidiani. Su Repubblica, Giulio Cardone e Matteo Pinci scrivono delle scaramanzie che accomunano entrambi i tecnici. E raccontano un aneddoto riguardante il tecnico toscano e la sua esperienza alla Sangiovannese, richiamata da lui stesso ieri in conferenza stampaha parlato delle pressioni., si scopre, odia il bianco. E’ un colore che proprio non gli piace. “Ma già ai tempi della Sangiovannese le scaramanzie dell’allenatore toscano erano proverbiali: la prima regola imposta ai suoi calciatori, appena entrato in quello spogliatoio, non fu esattamente di tipo comportamentale: «Scarpini neri per tutti», disse, «tranne Baiano che può indossarli bianchi». Già, il bianco non gli piace: raccontano ...

Advertising

napolista : Quando #Sarri rifiutò l’auto che il concessionario voleva regalargli solo perché era bianca Su Repubblica le manie… - Davide_m9 : L’Inter si gioca lo scudetto con le altre, gli unici allenatori ad essere esperti in questo sono Allegri e Mourinho… - fracortellessa : RT @antospietoso: “Tutti da bambini, vedendo Lazio-Roma in tv o ascoltando alla radio la partita come quando ero piccolo io, hanno sognato… - antospietoso : “Tutti da bambini, vedendo Lazio-Roma in tv o ascoltando alla radio la partita come quando ero piccolo io, hanno so… - enzomarangio : @giacav_ @Andrea_Di_Lella Allegri resta un top allenatore per quello che ha dimostrato. A fine anno si capirà se è… -