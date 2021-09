Psg, Donnarumma in cerca di una chance contro il Manchester City (Di domenica 26 settembre 2021) Dopo le tante panchine di queste prime giornate, Gianluigi Donnarumma spera di essere rilanciato in Champions League Per la stampa francese Gianluigi Donnarumma è ormai un caso. Ieri sera, l’ex portiere del Milan ha collezionato la quinta panchina stagionale, segno inequivocabile che per Pochettino il guardiano dei pali titolare è Keylor Navas. Uno che non è facile da scavalcare nelle gerarchie. Giggio spera però che il suo momento arrivi presto. Già in Champions nel big match contro il Manchester City potrebbe essere rilanciato dal primo minuto. Un occasione da non sciupare per conquistare in pieno tutto l’ambiente. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 settembre 2021) Dopo le tante panchine di queste prime giornate, Gianluigispera di essere rilanciato in Champions League Per la stampa francese Gianluigiè ormai un caso. Ieri sera, l’ex portiere del Milan ha collezionato la quinta panchina stagionale, segno inequivocabile che per Pochettino il guardiano dei pali titolare è Keylor Navas. Uno che non è facile da scavalcare nelle gerarchie. Giggio spera però che il suo momento arrivi presto. Già in Champions nel big matchilpotrebbe essere rilanciato dal primo minuto. Un occasione da non sciupare per conquistare in pieno tutto l’ambiente. L'articolo proviene da Calcio News 24.

