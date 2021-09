Protesta degli ultras all'esterno del Maradona: il motivo (Di domenica 26 settembre 2021) Mentre il Napoli è alle prese con il Cagliari, gli ultras fanno sentire la propria voce all'esterno del Maradona. Stavolta il motivo di Protesta degli ultras riguarda il regolamento d'uso sul quale si mostrano in disaccordo, ponendo bandiere, striscioni e fumogeni all'esterno dello stadio di Fuorigrotta. Leggi su spazionapoli (Di domenica 26 settembre 2021) Mentre il Napoli è alle prese con il Cagliari, glifanno sentire la propria voce all'del. Stavolta ildiriguarda il regolamento d'uso sul quale si mostrano in disaccordo, ponendo bandiere, striscioni e fumogeni all'dello stadio di Fuorigrotta.

Advertising

borghi_claudio : Faccio notare che io vengo sempre ai cortei e alle piazze per dare forza alla protesta. Indico a voi come rafforzar… - fanpage : Protesta ironicamente, ma neanche troppo, Ermal Meta che ha postato un video tratto dal comizio elettorale di Giuse… - spe1977 : RT @borghi_claudio: Faccio notare che io vengo sempre ai cortei e alle piazze per dare forza alla protesta. Indico a voi come rafforzarla (… - recinadam : RT @borghi_claudio: Faccio notare che io vengo sempre ai cortei e alle piazze per dare forza alla protesta. Indico a voi come rafforzarla (… - nuova_venezia : Trattori e auto, una lunga colonna di agricoltori da Ospedaletto Euganeo a Vo' per dire 'basta!' a cinghiali e nutr… -