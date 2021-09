Proposta di Draghi a Mattarella: "Se resti tu, resto anche io..." (Di domenica 26 settembre 2021) La battuta del premier giovedì a cena al Colle. Dal presidente solo un sorriso. Il capo dello Stato ha sempre detto no al bis, ma in particolari condizioni potrebbe anche cambiare idea Leggi su ilgiornale (Di domenica 26 settembre 2021) La battuta del premier giovedì a cena al Colle. Dal presidente solo un sorriso. Il capo dello Stato ha sempre detto no al bis, ma in particolari condizioni potrebbecambiare idea

Advertising

UniLUISS : Il Presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, su proposta del ministro della Pubblica amministrazione,… - EnricoLetta : Bene! #Draghi lancia a Sindacati e Imprese la proposta di un grande Patto per il lavoro e la crescita. Noi siamo d’… - Mauro73432329 : - trimpa48 : RT @Gi71376847: @pdnetwork @GuadagnoRaffae2 @EnricoLetta Parole in libertà. Quando c’è una proposta buona di Draghi ognuno se la intesta. C… - maxpaolillo : @GiovanniToti @NazioneLaSpezia Draghi è perfetto come PdC, ma non lo vedo adatto al Quirinale. A meno che non vogli… -