“Prometto che ti darò il mondo”, la biografia della travel blogger Giulia Lamarca che si batte per i diritti della persone con disabilità (Di domenica 26 settembre 2021) “Prometto che ti darò il mondo” è il primo libro di Giulia Lamarca, travel blogger in carrozzina, attivista per i diritti delle persone con disabilità in primis sul turismo accessibile per promuovere i luoghi accessibili e senza barriere architettoniche. Combatte da anni una battaglia di civiltà per rivendicare il diritto al volo anche delle persone in carrozzina, evidenziando e denunciando vari problemi come la mancanza di bagni accessibili in aereo e le cattive modalità di trattamento delle carrozzine quando poste in stiva. Lamarca ha creato, tra le varie cose, un blog, un profilo Instagram seguito da 124mila follower e un canale YouTube rivolti a tutti per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) “che tiil” è il primo libro diin carrozzina, attivista per idelleconin primis sul turismo accessibile per promuovere i luoghi accessibili e senza barriere architettoniche. Comda anni una battaglia di civiltà per rivendicare il diritto al volo anche dellein carrozzina, evidenziando e denunciando vari problemi come la mancanza di bagni accessibili in aereo e le cattive modalità di trattamento delle carrozzine quando poste in stiva.ha creato, tra le varie cose, un blog, un profilo Instagram seguito da 124mila follower e un canale YouTube rivolti a tutti per ...

