“Progetto Ossigeno” | al via i lavori nel parcheggio della stazione di Latina Scalo

(Di domenica 26 settembre 2021)– Partiranno la prossima settimana idelper il miglioramentosostenibilità ambientale dela serviziodipresentato dal Comune e ammesso a finanziamento nell’ambito del percorso attivato dalla Regione Lazio denominato “”. Il Comune, per una spesa stimata pari a 62.500 euro, eliminerà gli alberi di robinia ormai a fine vita e si occuperàpotatura ecura di querce, liquidambar, frassini e farnie presenti nell’ampia area. Complessivamente si prevede la messa a dimora di 101 piante e 18 arbusti e la realizzazione di aiuole su viale Marco Aurelio per la messa a dimora delle nuove alberature. L’intervento ...

