Procedimento disciplinare contro la vicequestore Schilirò che era in piazza a Roma con i no vax (Di domenica 26 settembre 2021) I superiori hanno deciso di aprire un Procedimento disciplinare a carico di Nunzia Alessandra Schilirò. Lei è la vicequestore della Polizia di Stato intervenuta ieri dal palco in piazza San Giovanni, a Roma, alla manifestazione contro il green pass. E' la nuova eroina dei No Vax e annuncia che anche se dovessero toglierle la divisa, lei andrà avanti lo stesso. "Se l'amministrazione non gradisce la mia fedeltà alla Costituzione e al popolo italiano, mi dispiace, andrò avanti lo stesso". Quindi conclude: "Andrò avanti sempre, con o senza divisa, per amore del mio Paese".

