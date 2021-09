PROBABILI formazioni Napoli-Cagliari, un solo dubbio per Spalletti (Di domenica 26 settembre 2021) Alle 20:45 di questa sera, allo Stadio Diego Armando Maradona, si sfideranno Napoli e Cagliari, match valido per la sesta giornata di Serie A. Il Napoli arriva a questa sfida a punteggio pieno, mentre il Cagliari è fermo a due punti ed è ancora alla ricerca della prima vittoria in questo campionato. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto riguardo le formazioni che schiereranno Luciano Spalletti e Walter Mazzarri questa sera. Sono pochi i dubbi per Luciano Spalletti riguardo l’undici titolare che scenderà in campo stasera. Rrahmani ha recuperato dall’infortunio rimediato contro la Samp ed è pronto a giocare dal primo minuto al posto di Manolas, mentre in attacco è pronto a tornare Politano sull’esterno con Lozano che si siederà in ... Leggi su rompipallone (Di domenica 26 settembre 2021) Alle 20:45 di questa sera, allo Stadio Diego Armando Maradona, si sfideranno, match valido per la sesta giornata di Serie A. Ilarriva a questa sfida a punteggio pieno, mentre ilè fermo a due punti ed è ancora alla ricerca della prima vittoria in questo campionato. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto riguardo leche schiereranno Lucianoe Walter Mazzarri questa sera. Sono pochi i dubbi per Lucianoriguardo l’undici titolare che scenderà in campo stasera. Rrahmani ha recuperato dall’infortunio rimediato contro la Samp ed è pronto a giocare dal primo minuto al posto di Manolas, mentre in attacco è pronto a tornare Politano sull’esterno con Lozano che si siederà in ...

Advertising

forumJuventus : #JuveMilan, domenica ore 20,45. Probabili formazioni GdS: 'Sarà 4-3-3 con Dybala e Morata in attacco, mentre in dif… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #JuveSamp, #LazioRoma, #NapoliCagliari ma non solo: tutte le probabili formazioni di oggi e dove vederle in tv - SkySport : Probabili formazioni di Napoli Cagliari #SkySport #SerieA #SkySerieA #NapoliCagliari #Napoli #Cagliari - SkySport : Probabili formazioni di Lazio-Roma #SkySport #SerieA #SkySerieA #LazioRoma #Lazio #Roma - VoceGiallorossa : ?@OfficialSSLazio-@OfficialASRoma - Le probabili formazioni dei quotidiani #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA… -