PROBABILI formazioni Lazio-Roma: quante novità! Tanti cambi previsti

Quest'oggi andrà in scena l'attesissimo derby tra Lazio e Roma alle ore 18:00 allo stadio Olimpico di Roma. 

Lazio – Sarri affronta Mourinho nell'attesissimo derby della Capitale per cercare una vittoria che manca da prima della sosta. Reina tra i pali, Lazzari e Hysaj agirannp sugli esterni, dubbi a centrocampo: con Milinkovic e Leiva sicuri di un posto, il terzo posto se lo giocheranno Akpa Akpro e Luis Alberto. Davanti Felipe Anderson, Immobile e l'ex Pedro. 

Roma - Josè Mourinho, fatta eccezione dello squalificato Pellegrini, confermerà in blocco la formazione vista con l'Udinese. Dunque ancora 4-2-3-1 con Rui Patricio in porta e difesa composta da Karsdorp, Mancini, Ibanez e Vina, mentre in mediana spazio ancora a Veretout e Cristante con la trequarti composta da Zaniolo, Mkhitaryan ed El Shaarawy.

