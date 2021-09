Probabili formazioni Juventus-Chelsea, seconda giornata Champions League 2021/2022 (Di domenica 26 settembre 2021) Le Probabili formazioni di Juventus-Chelsea, match della seconda giornata di Champions League 2021/2022. I bianconeri vogliono un’altra vittoria nella competizione più prestigiosa e per far ciò dovranno avere la meglio dei campioni d’Europa in carica. Non sarà affatto facile ma il supporto dell’Allianz Stadium può aiutare la squadra di Allegri, che sceglie una formazione solida e ha due dubbi di formazione. Calcio d’inizio alle ore 21 di mercoledì 29 settembre. QUI Juventus – Allegri sceglie Chiellini al posto di De Ligt per marcare Lukaku. In avanti Chiesa, Cuadrado e poi Kean e Kulusevski visti gli infortuni di Morata e Dybala. Rabiot a rischio forfait. QUI Chelsea – Tuchel si affida ... Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) Ledi, match delladi. I bianconeri vogliono un’altra vittoria nella competizione più prestigiosa e per far ciò dovranno avere la meglio dei campioni d’Europa in carica. Non sarà affatto facile ma il supporto dell’Allianz Stadium può aiutare la squadra di Allegri, che sceglie una formazione solida e ha due dubbi di formazione. Calcio d’inizio alle ore 21 di mercoledì 29 settembre. QUI– Allegri sceglie Chiellini al posto di De Ligt per marcare Lukaku. In avanti Chiesa, Cuadrado e poi Kean e Kulusevski visti gli infortuni di Morata e Dybala. Rabiot a rischio forfait. QUI– Tuchel si affida ...

