Pro Vercelli-Trento | Serie C | probabili formazioni e diretta tv

Nella quinta giornata di Serie C, nel girone A, il Trento va a fare visita alla capolista Pro Vercelli. Il fischio di inizio è previsto per le 14.30 allo stadio Silvio Piola di Vercelli. I padroni di casa sono in testa alla classifica, a pari punti con il forte Padova. Gli uomini di Beppe Scienza hanno vinto tutte le partite fin qua disputate e fanno della difesa la loro arma migliore: una sola rete subita in questo inizio di campionato. Gli ospiti occupano la sesta posizione, avendo vinto due partite e pareggiando e perdendo le restanti due, accumulando 7 punti. Il Trento per scalfire la solidità difensiva della Pro Vercelli dovrà tuttavia migliorare il proprio score offensivo, solo quattro le reti segnate in quattro incontri.

JuventusFCYouth : #Under23 | I convocati per #JuveProVercelli ?? - NotiziarioC : Il Trento di Carmine Parlato all'esame Pro Vercelli - PEFIORENTINA : ???? ???? ???? Calcio SERIE C Match Day 5 GROUP A 13.30 KO FeralpiSalo v …………. Pro Vercelli 2nd v Trento Pro 1 o… - StampaVercelli : Pro Vercelli, con il Trento inizia il tour de force. Scienza furente per la nuova squalifica - LaStampa : Pro Vercelli, con il Trento inizia il tour de force. Scienza furente per la nuova squalifica -