Presentato il cast ufficiale di Pekin Express: alla scoperta del Medio Oriente (Di domenica 26 settembre 2021) Sono dieci le coppie protagoniste della prima edizione di Pekin Express targata Sky. L'amatissimo reality che è sempre andato in onda in Italia su Rai 2, cambia rete e trasloca sui canali Sky. Per cui gli appassionati che vogliono viaggiare insieme alle coppie protagoniste del reality dovranno abbonarsi per seguire tutte le tappe di questo nuovo itinerario. Per l'edizione targata Sky di Pekin Express, si parte alla volta del Medio Oriente. Si pensava che le puntate dovessero essere registrate in estate, ma a quanto pare il viaggio invece, inizierà nei prossimi giorni. Sono 4 gli stati che saranno coinvolti in questo viaggio alla scoperta del Medio Oriente: Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati ...

