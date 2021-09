Precipitazioni e rovesci sul Lazio | la Protezione civile dirama allerta gialla

(Di domenica 26 settembre 2021) Roma – “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento dellaha emesso oggi l‘avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio-sera di oggi, domenica 26 settembre 2021, e per le successive 24 ore si prevedono sulsparse, anche a carattere dio o temporale, specie sui settori centro-settentrionali della regione, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”. Lo comunica in una nota ladel. “Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino conper criticità idrogeologica e ...

Advertising

impiantigru : ALLERTAMENTO GIALLO PER TEMPORALI - Emanato per le giornate del 18 e 19 settembre 2021, lo stato di allerta giallo… - deb8479eaeef410 : RT @Giulio_Firenze: Nuova perturbazione strutturata attesa domenica al Nord e sulle regioni centrali tirreniche con frequenti precipitazion… - distefanovalori : RT @Giulio_Firenze: Nuova perturbazione strutturata attesa domenica al Nord e sulle regioni centrali tirreniche con frequenti precipitazion… - laviniamainardi : RT @Giulio_Firenze: Nuova perturbazione strutturata attesa domenica al Nord e sulle regioni centrali tirreniche con frequenti precipitazion… - TechCorsair : RT @Giulio_Firenze: Nuova perturbazione strutturata attesa domenica al Nord e sulle regioni centrali tirreniche con frequenti precipitazion… -

Ultime Notizie dalla rete : Precipitazioni rovesci

Si prevedono, inoltre,a partire da ovest, in genere sparse ma a tratti anche piuttosto diffuse, cone qualche possibile temporale anche in pianura dove non si esclude possano ...e temporali residui nelle prime ore della notte sul Friuli Venezia Giulia , relativamente ...: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Marche, Umbria e ...Le previsioni meteorologiche del Veneto segnalano, nel pomeriggio e nella serata di oggi, cielo in prevalenza molto nuvoloso, salvo schiarite più probabili inizialmente sulle Dolomiti e di sera aanche ...Emesso oggi l'avviso di condizioni meteorologiche avverse dal pomeriggio di oggi, domenica 26 settembre e per le successive 24 ore.