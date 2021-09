Possiamo includere Ospina tra i percettori del reddito di cittadinanza… (Di domenica 26 settembre 2021) “Io voglio essere la forza con la quale fare veramente del bene” Suona per noi, prendi le parole e le note di quello che suonava ciò che tu danzi. Victor Coltrane Osimhen. NapoliJazz! Il Cagliari negli ultimi anni era tipo di notte quando brancoli nel buio e vai a sbattere con il mignolo del piede in una sedia… Mazzarri non è venuto a giocare una partita di calcio ha provato a dimostrare l’inutilità del pallottoliere…. Si è difeso fino alla morte. L’ultimo giapponese… Se tutti siamo d’accordo Una serata da dopolavoro…. Spettatore gradito. 400 presenze, goal e sorrisi. Il Dalí di Fratta è l’ultima speranza del pallone popolare. La bandiera che agita le folle e le emozioni. Fate tornare i gruppi allo stadio! Dategli la possibilità di tifare. Gli insulti ai portieri lasciamoli a quelle curve sciocche che arrancano a dieci gradi sotto i diciotto… Sei su Sei. Mai prima. Noi non sappiamo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 settembre 2021) “Io voglio essere la forza con la quale fare veramente del bene” Suona per noi, prendi le parole e le note di quello che suonava ciò che tu danzi. Victor Coltrane Osimhen. NapoliJazz! Il Cagliari negli ultimi anni era tipo di notte quando brancoli nel buio e vai a sbattere con il mignolo del piede in una sedia… Mazzarri non è venuto a giocare una partita di calcio ha provato a dimostrare l’inutilità del pallottoliere…. Si è difeso fino alla morte. L’ultimo giapponese… Se tutti siamo d’accordo Una serata da dopolavoro…. Spettatore gradito. 400 presenze, goal e sorrisi. Il Dalí di Fratta è l’ultima speranza del pallone popolare. La bandiera che agita le folle e le emozioni. Fate tornare i gruppi allo stadio! Dategli la possibilità di tifare. Gli insulti ai portieri lasciamoli a quelle curve sciocche che arrancano a dieci gradi sotto i diciotto… Sei su Sei. Mai prima. Noi non sappiamo ...

Advertising

acmilan : The Swan's preferred habitats include ponds, undisturbed lakes, slow rivers and the European Cup ???? Tra gli habita… - BlowbackFranz : RT @napolista: Possiamo includere #Ospina tra i percettori del reddito di cittadinanza… Sei su Sei. Mai prima. Noi non sappiamo dove saremo… - napolista : Possiamo includere #Ospina tra i percettori del reddito di cittadinanza… Sei su Sei. Mai prima. Noi non sappiamo do… - Michele43407330 : RT @acmilan: The Swan's preferred habitats include ponds, undisturbed lakes, slow rivers and the European Cup ???? Tra gli habitat preferiti… - tavan_gianluca : RT @acmilan: The Swan's preferred habitats include ponds, undisturbed lakes, slow rivers and the European Cup ???? Tra gli habitat preferiti… -