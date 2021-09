Polo, l’Italia vince gli europei femminili (Di lunedì 27 settembre 2021) L'Italia ha vinto gli europei femminili di Polo al Polo Club La Mimosa di Pogliano Milanese. Alla terza finale in tre edizioni dell'appuntamento continentale, le azzurre hanno trionfato battendo l'Inghilterra per 6,5-6, grazie al mezzo gol di handicap. Nella finale per il terzo e quarto posto l'Irlanda l'ha spuntata sulla Germania per 5-3 ai rigori, con la partita che non è stata disputata per le difficili condizioni del campo di gioco dopo l'abbondante pioggia che a inizio mattinata aveva costretto a posticipare la finale per il primo e il secondo posto dalle 9 alle 10. Per l'Italia si tratta del secondo oro europeo dopo quello conquistato nella prima edizione a Chantilly nel 2017 (aveva invece ottenuto l'argento nel 2018 a Villa a Sesta, dove in finale era stata sconfitta dalla Germania).Il successo femminile arriva ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 27 settembre 2021) L'Italia ha vinto glidialClub La Mimosa di Pogliano Milanese. Alla terza finale in tre edizioni dell'appuntamento continentale, le azzurre hanno trionfato battendo l'Inghilterra per 6,5-6, grazie al mezzo gol di handicap. Nella finale per il terzo e quarto posto l'Irlanda l'ha spuntata sulla Germania per 5-3 ai rigori, con la partita che non è stata disputata per le difficili condizioni del campo di gioco dopo l'abbondante pioggia che a inizio mattinata aveva costretto a posticipare la finale per il primo e il secondo posto dalle 9 alle 10. Per l'Italia si tratta del secondo oro europeo dopo quello conquistato nella prima edizione a Chantilly nel 2017 (aveva invece ottenuto l'argento nel 2018 a Villa a Sesta, dove in finale era stata sconfitta dalla Germania).Il successo femminile arriva ...

