Pochi camionisti, il porto di Genova rallenta: “La merce rimane in banchina anche 10 giorni” (Di domenica 26 settembre 2021) L’allarme di Conftrasporto. Merlo: “Non si trovano nemmeno in Europa dell’Est dove i salari sono cresciuti. ll governo intervenga subito” Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 26 settembre 2021) L’allarme di Conftras. Merlo: “Non si trovano nemmeno in Europa dell’Est dove i salari sono cresciuti. ll governo intervenga subito”

Advertising

rosikone : ma quindi mi confermate che la questione #camionisti è solo un mare di copium per i traster, che si scambiano video… - PrvaZylm : @liliaragnar @AlessiaBlack01 Però è anche vero che ci sono pochi video al momento sui social. E se non c'è ne sono,… - libero_it : La #crisi dei #trasporti in #GranBretagna, con pochi camionisti che trasportano carburante, ha portato a una corsa… - BigoniSilvano : @SilviaS77193161 Purtroppo i camionisti sono troppo pochi - annaconte81 : @MaiIrriverente Al tg hanno detto che non è che manca benzina…mancano gli autisti/camionisti che la trasportano…son… -