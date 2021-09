Pillole per una Nuova Storia Letteraria 031 di Federico Sanguineti (Di domenica 26 settembre 2021) Insegnare la Storia Letteraria Di Federico Sanguineti Nel De brevitate vitae Seneca lamentava il diffondersi del vuoto studio di cose superflue, più o meno ciò che oggi si chiamerebbe “nozionismo”: “Romanos invasit inane studium supervacua discendi”. E chissà che cosa direbbe oggi il filosofo stoico di fronte all’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, con relative prove INVALSI che coinvolgono più di due milioni di studentesse e studenti, per non parlare di test di accesso universitari, CFU e quant’altro. Sulla scia di Seneca, nella ‘Monarchia’ anche Dante (poeta, ma pure, più che “padre della lingua”, maestro di pedagogia) non esita a sottolineare l’inutilità di dimostrare un teorema di Euclide se già dimostrato dal matematico greco, di indicare la via della ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 26 settembre 2021) Insegnare laDiNel De brevitate vitae Seneca lamentava il diffondersi del vuoto studio di cose superflue, più o meno ciò che oggi si chiamerebbe “nozionismo”: “Romanos invasit inane studium supervacua discendi”. E chissà che cosa direbbe oggi il filosofo stoico di fronte all’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, con relative prove INVALSI che coinvolgono più di due milioni di studentesse e studenti, per non parlare di test di accesso universitari, CFU e quant’altro. Sulla scia di Seneca, nella ‘Monarchia’ anche Dante (poeta, ma pure, più che “padre della lingua”, maestro di pedagogia) non esita a sottolineare l’inutilità di dimostrare un teorema di Euclide se già dimostrato dal matematico greco, di indicare la via della ...

