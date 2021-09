Pier Francesco Mastroberti, il medico scultore premiato alla Biennale (Di domenica 26 settembre 2021) Pier Francesco Mastroberti, tra i fondatori dell’Associazione Medici Artisti Salernitani, lucano di nascita e salernitano di adozione, ha vinto il primo premio, per la sezione scultura, alla prima edizione della Biennale d’arte contemporanea di Fondi (LT) per la sua opera “Orfeo e Euridice” in bronzo. L’evento si è svolto a Fondi nel Chiostro di San Domenico – Largo Luigi Fortunato e ha riunito artisti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. Si tratta di uno dei più importanti eventi d’arte contemporanea d’Italia, che ha cadenza Biennale e si svolge in tutti gli anni dispari e vede come protagonista l’Arte in tutte le sue espressioni: l’Arte Visiva, la Scultura, compresa la Ceramica, le Installazioni, la Fotografia, ma anche la Letteratura, la Musica e il ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 26 settembre 2021), tra i fondatori dell’Associazione Medici Artisti Salernitani, lucano di nascita e salernitano di adozione, ha vinto il primo premio, per la sezione scultura,prima edizione dellad’arte contemporanea di Fondi (LT) per la sua opera “Orfeo e Euridice” in bronzo. L’evento si è svolto a Fondi nel Chiostro di San Domenico – Largo Luigi Fortunato e ha riunito artisti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. Si tratta di uno dei più importanti eventi d’arte contemporanea d’Italia, che ha cadenzae si svolge in tutti gli anni dispari e vede come protagonista l’Arte in tutte le sue espressioni: l’Arte Visiva, la Scultura, compresa la Ceramica, le Instzioni, la Fotografia, ma anche la Letteratura, la Musica e il ...

