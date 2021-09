Pescara | Torino | Lazio | Immobile | il Ciro d’Italia a suon di reti

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 26 settembre 2021) Roma, 26 set – Ci sono due tipi di attaccanti: i centravanti, quelli che vivono per la rete e “costringono” la squadra ad essere al loro servizio, e le seconde punte, le quali laboriose come api si mettono al servizio dei compagni sia in rifinitura che quando bisogna fare il lavoro sporco. E poi c’è. Nonostante i numerosi detrattori, lo scugnizzo di Torre Annunziata è uno dei migliori finalizzatori della propria generazione. Capace, come ha dimostrato in Nazionale, all’occasione anche di spendersi generosamente anche in fase di non possesso palla. Per il capitano laziale, che dopo le delusioni personali a Dortmund e Siviglia grazie alla maglia azzurra ha trovato gratificazione a livello continentale, parlano i numeri. Ildi Zemanlandiaassaggia il calcio dei ...