Perugia-Alessandria, Serie B: ultime, probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 26 settembre 2021) Perugia-Alessandria, l’una contro l’altra oggi al “Curi” a partire dalle 14.00, per la 6a giornata del campionato di Serie B 21-22. Padroni di casa in campo alla ricerca della vittoria numero 3, piemontesi in difficoltà e con l’imperativo di conquistare punti. Così le probabili formazioni della gara. Statistiche, precedenti e curiosità di Perugia-Alessandria La squadra umbra si presenta in classifica con 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta) e alla gara di questo pomeriggio ci arrivano con un trittico di risultati positivi. In particolare nella gara infrasettimanale, la formazione umbra ha saputo centrare la vittoria sul campo della Cremonese, battuta dalle reti di Zanandrea (doppietta per lui) e Kouan. Nelle due gare interne giocate sino a qui, il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 settembre 2021), l’una contro l’altra oggi al “Curi” a partire dalle 14.00, per la 6a giornata del campionato diB 21-22. Padroni di casa in campo alla ricerca della vittoria numero 3, piemontesi in difficoltà e con l’imperativo di conquistare punti. Così ledella gara. Statistiche, precedenti e curiosità diLa squadra umbra si presenta in classifica con 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta) e alla gara di questo pomeriggio ci arrivano con un trittico di risultati positivi. In particolare nella gara infrasettimanale, la formazione umbra ha saputo centrare la vittoria sul campo della Cremonese, battuta dalle reti di Zanandrea (doppietta per lui) e Kouan. Nelle due gare interne giocate sino a qui, il ...

Advertising

periodicodaily : Perugia vs Alessandria pronostico e possibili formazioni da dove iniziamo #seriebkt #serieb #26settembre… - tabellamercatob : 6^ giornata #SerieB A seguire convocati e undici schierati nel turno infrasettimanale Alle 14.00… - PerugiaToday : Serie B, Perugia-Alessandria: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta - psb_original : Perugia, ecco i 24 scelti da Alvini per l'Alessandria #SerieB - PerugiaViVa : RT @ACPerugiaCalcio: ??MAATCH DAAAY!!!! ??#PerugiaAlessandria ? 1?4? ???#Curi ??@SkySport @DAZN_IT @HelbizLive ??? -