Perugia-Alessandria | le formazioni ufficiali

(Di domenica 26 settembre 2021) Alle 14:00 andrà in scena, gara valida per la sesta giornata di Serie B. Di seguito ledell’incontro.: Chichizola; Rosi, Curado, Sgarbi; Falzerano, Ghion, Van Baleghem, Lisi; Kouan; Carretta, De Luca: Pisseri; Ba Malal, Parodi, Lunetta, Mustacchio, Corazza, Prestia, Casarini, Palombi, Di Gennaro, Milanese Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

DIRETTA: LO STORICO Sono appena 5 i precedenti di, e solo tre di questi si possono definire recenti: la partita non si gioca da 5 anni, quando al Renati Curi il Grifone ...Ecco la diretta live della partita tra l'Alessandria Calcio e il Perugia valido per la sesta giornata del campionato della Serie B.