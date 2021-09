Perin: “Il successo contro lo Spezia ha unito ancora di più il nostro gruppo” (Di domenica 26 settembre 2021) Mattia Perin, portiere della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Tv ufficiale del club bianconero. Di seguito un estratto delle sue parole: “Il successo contro lo Spezia ha unito ancora di più il nostro gruppo e per noi è stato un punto di partenza per risalire la classifica. Ora il nostro obiettivo è quello di pensare a una partita alla volta”. Inoltre, l’estremo difensore ex Genoa ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Juventus-Sampdoria: “Torna a giocare in una giornata così importante per me è una cosa positiva. Competere nella Juventus è il sogno di tutti. Mister Allegri mi ha chiamato in estate chiedendomi di restare, dunque ho deciso di rimanere in questa grande società. Gara ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 26 settembre 2021) Mattia, portiere della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Tv ufficiale del club bianconero. Di seguito un estratto delle sue parole: “Illohadi più ile per noi è stato un punto di partenza per risalire la classifica. Ora ilobiettivo è quello di pensare a una partita alla volta”. Inoltre, l’estremo difensore ex Genoa ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Juventus-Sampdoria: “Torna a giocare in una giornata così importante per me è una cosa positiva. Competere nella Juventus è il sogno di tutti. Mister Allegri mi ha chiamato in estate chiedendomi di restare, dunque ho deciso di rimanere in questa grande società. Gara ...

