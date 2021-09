Perché nessuno si intesta il Migliore (Di domenica 26 settembre 2021) L’appeal di Draghi è fuori discussione. Ha l’applauso di due italiani su tre (fonte Ipsos), addirittura il 40 per cento se lo terrebbe premier a vita. Piace Perché fa quello che deve e Perché parla di ciò che sa, per adesso onorando gli impegni. Non a tutti l’uomo è simpatico, ci mancherebbe altro; ma perfino chi lo detesta ne riconosce le doti e lo standing sopra la media. Compresi i “vedovi” di Conte, che è tutto dire. Per cui verrebbe da aspettarsi la ressa intorno a un personaggio del genere; una corsa dei partiti a mettersi sulla scia; una gara a identificarsi con i suoi successi, a spartirne la vasta popolarità; tanto più che di veri “crack” in giro se ne vedono pochi e Draghi rappresenta la mosca bianca, potenzialmente capace di spostare l’ago della bilancia in una competizione politica incerta. Ci si aspetterebbe insomma uno sgomitamento ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 26 settembre 2021) L’appeal di Draghi è fuori discussione. Ha l’applauso di due italiani su tre (fonte Ipsos), addirittura il 40 per cento se lo terrebbe premier a vita. Piacefa quello che deve eparla di ciò che sa, per adesso onorando gli impegni. Non a tutti l’uomo è simpatico, ci mancherebbe altro; ma perfino chi lo detesta ne riconosce le doti e lo standing sopra la media. Compresi i “vedovi” di Conte, che è tutto dire. Per cui verrebbe da aspettarsi la ressa intorno a un personaggio del genere; una corsa dei partiti a mettersi sulla scia; una gara a identificarsi con i suoi successi, a spartirne la vasta popolarità; tanto più che di veri “crack” in giro se ne vedono pochi e Draghi rappresenta la mosca bianca, potenzialmente capace di spostare l’ago della bilancia in una competizione politica incerta. Ci si aspetterebbe insomma uno sgomitamento ...

Advertising

CarloCalenda : Confronto con i cittadini sulle nostre proposte per il III Municipio con la candidata Presidente Marta Marziali. In… - borghi_claudio : Capite perchè Salvini è diverso? Perchè su certi temi capisce tutto. I motivi del voto la volta scorsa li ho spiega… - lapoelkann_ : A me non ha detto nulla nessuno perché non mi occupo di calcio e non mi sono spartito nulla. La sua potrebbe essere… - LuigiMaffini : @m_maunakea Trovo questo parecchio ridicolo, nessuno li prenderà in considerazione perché è SEMPRE stato così. - ClaudioMeazza : RT @dldlcn3: Anni '70=anni di piombo. Questo vi hanno raccontato. A parte che io giravo tranquillo e nessuno mi ha mai torto un capello, la… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché nessuno Oroscopo Branko oggi, 26 settembre 2021: le previsioni del giorno Aggiornamento ore 7.00 Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci Oroscopo 26 settembre Branko: Sagittario Entra nel club perché nessuno sa cosa sta succedendo in questi giorni. ...

Diretta/ Varese Brescia (risultato 0 - 0) streaming video tv: palla a due, si gioca! Si tratta di una sfida interessante anche perché nessuno dei due è un head coach "riconosciuto", pur avendo già svolto l'incarico; i due roster sono cambiati parecchio rispetto all'anno scorso, e ...

Prezzi alle stelle ma niente panico a Francoforte: ecco perché l'inflazione oggi non fa paura la Repubblica Aggiornamento ore 7.00 Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci Oroscopo 26 settembre Branko: Sagittario Entra nel clubsa cosa sta succedendo in questi giorni. ...Si tratta di una sfida interessante anchedei due è un head coach "riconosciuto", pur avendo già svolto l'incarico; i due roster sono cambiati parecchio rispetto all'anno scorso, e ...