Per Napoli-Cagliari circa 17mila biglietti venduti, il Napoli vince senza Napoli (Di domenica 26 settembre 2021) Col Napoli primo in classifica, è ripartita la litania della città, della grande passione, dell’amore smisurato per la squadra. La solita melassa retorica che Spalletti ha fermato con una frase meravigliosa. «Siamo solo una squadra di calcio» ha detto al giornalista che ovviamente aveva cominciato a sproloquiare sul condottiero, il popolo, la rivalsa, quel disco. rotto là. C’è una realtà incontrovertibile ed è quella del botteghino. Con le nuove normative per il Covid, all’ex San Paolo possono entrare circa 27mila persone. Quindi 27mila biglietti venduti. Il Napoli non si è neanche lontanamente avvicinato a questo dato. Nemmeno con Napoli-Juventus. Ma se lì poteva esserci l’alibi dei ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 settembre 2021) Colprimo in classifica, è ripartita la litania della città, della grande passione, dell’amore smisurato per la squadra. La solita melassa retorica che Spalletti ha fermato con una frase meravigliosa. «Siamo solo una squadra di calcio» ha detto al giornalista che ovviamente aveva cominciato a sproloquiare sul condottiero, il popolo, la rivalsa, quel disco. rotto là. C’è una realtà incontrovertibile ed è quella del botteghino. Con le nuove normative per il Covid, all’ex San Paolo possono entrare27mila persone. Quindi 27mila. Ilnon si è neanche lontanamente avvicinato a questo dato. Nemmeno con-Juventus. Ma se lì poteva esserci l’alibi dei ...

