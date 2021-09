Per le vie dello shopping come in passerella, da Chiara Ferragni a Taylor Mega (Di domenica 26 settembre 2021) L’autunno si avvicina inesorabilmente e così per le vip è ormai tempo di rinnovare il guardaroba. Le vie della moda sono prese d’assalto da chi cerca capi esclusivi come Chiara Ferragni, paparazzata in una boutique di lusso a Milano, o Taylor Mega in shorts seducenti per comprare le scarpe. C’è anche Carolina Stamare che non bada a spese, con un look dalle trasparenze audaci che cattura i flash. La Ferragni indossa una minigonna di pelle che regala scorci bollenti e una camicia velata per la sua sessione di acquisti esclusivi. Non si tira indietro e concede ai fan qualche selfie, poi si eclissa per dedicarsi solo alla scelta del suo nuovo guardaroba. Intanto, in un negozio di scarpe di un brand prestigioso, la Mega prova sandali scintillanti che enfatizzano le sue ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 26 settembre 2021) L’autunno si avvicina inesorabilmente e così per le vip è ormai tempo di rinnovare il guardaroba. Le vie della moda sono prese d’assalto da chi cerca capi esclusivi, paparazzata in una boutique di lusso a Milano, oin shorts seducenti per comprare le scarpe. C’è anche Carolina Stamare che non bada a spese, con un look dalle trasparenze audaci che cattura i flash. Laindossa una minigonna di pelle che regala scorci bollenti e una camicia velata per la sua sessione di acquisti esclusivi. Non si tira indietro e concede ai fan qualche selfie, poi si eclissa per dedicarsi solo alla scelta del suo nuovo guardaroba. Intanto, in un negozio di scarpe di un brand prestigioso, laprova sandali scintillanti che enfatizzano le sue ...

