Pechino Express 2022, tutti i nomi: cast ufficiale, nuovo percorso e le anticipazioni (Di domenica 26 settembre 2021) Davide Maggio svela in anteprima il cast ufficiale di Pechino Express 2022. Spazio anche per il nuovo percorso di gara e tutte le novità della stagione che prenderà il via su Sky (in streaming su Now) dal prossimo anno. Pechino Express 2022: il cast ufficiale Alex Schwazer e Bruno Fabbri – "Gli Atletici" Ciro e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

