PECHINO EXPRESS 2022 | IL CAST E LE NOVITÀ DEL REALITY CHE FA SCOPRIRE IL MONDO E APRE LA MENTE

(Di domenica 26 settembre 2021)trasloca come noto da Rai2 a Sky. La messa in onda è prevista nelma fra pochi giorni iniziano le registrazioni, meglio inizia quel viaggio straordinario in giro per iltra emozioni, tradizioni, usi e costumi in un adventureche lascia sempre il segno ai concorrenti e al pubblico da casa. Unche arricchisce. Ildi, guidato dal confermato Costantino della Gherardesca, è composto da Alex Schwazer e Bruno Fabbri alias “Gli Atletici”, Ciro e Giovambattista Ferrara ovvero “Padre e Figlio”, Barbascura X e Andrea Boscherini “Gli Scienziati”, Rita Rusic e Cristiano Di Luzio “I Fidanzatini”, Anna Ciati e Giulia Paglianiti ovvero “Le TikToker”. E ancora a ...

Il viaggio di '', in questa stagione, si svilupperà nel Medio Oriente e toccherà quattro Stati: Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. Il viaggio La nuova avventura sarà ...Davide Maggio svela in anteprima il cast ufficiale di2022 . Spazio anche per il nuovo percorso di gara e tutte le novità della stagione che prenderà il via su Sky (in streaming su Now) dal prossimo anno.2022: il cast ...Alex Schwazer, Rita Rusic, Vicotira Cabello e Natasha Stefanenko tra i protagonisti. Viaggeranno in Medio Oriente in autostop, a piedi e sui dromedari ...Il docu-reality sbarcherà il prossimo anno su Sky Uno con Costantino della Gherardesca, rivelati i concorrenti che si sfideranno sulla "rotta dei Sultani".