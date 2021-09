Pd Sannio | le prime parole del commissario Borghi | “Subito al lavoro”

(Di domenica 26 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCome noto da ieri, sarà il deputato piemontese Enricoa guidare il Partito Democratico sannita fino al prossimo congresso provinciale, già in programma nella fase finale di autunno. A nominarlo, nella giornata di ieri e dopo le dimissioni di Carmine Valentino, il segretario nazionale Enrico Letta. Ele suedadel Pd sannita le ha rilasciate via facebook, attraverso un post: “Il segretario del partito, Enrico Letta, mi ha chiesto di svolgere la funzione didel Pd di Benevento, per condurre la comunità democratica delverso il rinnovo congressuale, dopo aver affrontato le importanti scadenze elettorali imminenti. Ho accettato con spirito di servizio nei ...

