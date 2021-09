Parole e politica, l’ex deputato Luxuria rivela il segreto per conquistarlo (Di domenica 26 settembre 2021) l’ex onorevole Vladimir Luxuria in primo piano su tematiche inerenti l’omosessualità e il linguaggio omofobo. Qualche filosofo del linguaggio osava definire il linguaggio un semplice “flatus voci” emissione della voce. Per Ludwig Wittgenstein era una convenzione la cui utilità era permetterci di comunicare. Se avessero vissuto nell’epoca del politically correct, questi maestri del sapere L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 26 settembre 2021)onorevole Vladimirin primo piano su tematiche inerenti l’omosessualità e il linguaggio omofobo. Qualche filosofo del linguaggio osava definire il linguaggio un semplice “flatus voci” emissione della voce. Per Ludwig Wittgenstein era una convenzione la cui utilità era permetterci di comunicare. Se avessero vissuto nell’epoca dellly correct, questi maestri del sapere L'articolo proviene da Leggilo.org.

GiuseppeConteIT : Salario minimo, reddito di cittadinanza, decontribuzione al Sud. Non sono solo parole. Sono progetti al centro dell… - mante : A una decina di giorni da voto nulla descrive meglio del programma di Enrico Michetti la vacua inutilità delle paro… - Agenzia_Ansa : 'Se non agiamo per ridurre le emissioni di gas serra, non saremo in grado di contenere il cambiamento climatico al… - inotg_inot59 : RT @GiuseppeConteIT: Salario minimo, reddito di cittadinanza, decontribuzione al Sud. Non sono solo parole. Sono progetti al centro dell’az… - fcister69 : RT @GiuseppeConteIT: Salario minimo, reddito di cittadinanza, decontribuzione al Sud. Non sono solo parole. Sono progetti al centro dell’az… -