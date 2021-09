Palù sulla terza dose del vaccino: 'Dipenderà dall'andamento della curva epidemica del Paese' (Di domenica 26 settembre 2021) Giorgio Palù, presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ed esponente del Cts ha parlato dell'eventualità di una terza dose di vaccino anti - Covid basata sull'andamento della curva epidemica ... Leggi su globalist (Di domenica 26 settembre 2021) Giorgio, presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ed esponente del Cts ha parlato dell'eventualità di unadianti - Covid basata sull'...

Ultime Notizie dalla rete : Palù sulla Palù sulla terza dose del vaccino: 'Dipenderà dall'andamento della curva epidemica del Paese' Palù ha continuato: 'Gli studi sul campo stanno dimostrando che, dopo circa sei mesi, si assiste a un certo calo della risposta anticorpale e alla possibilità di infettarsi. Ricordo però che gli ...

Covid, Palù: 'Possibile terza dose, dipende dai contagi' ...verranno somministrati solo i composti di Pfizer e Moderna per i quali esistono studi sulla terza

Palù: "Vaccini efficaci sulle varianti. Il mix? Dichiarazioni dell'Ema in linea con quello che sappiamo" L'HuffPost ha continuato: 'Gli studi sul campo stanno dimostrando che, dopo circa sei mesi, si assiste a un certo calo della risposta anticorpale e alla possibilità di infettarsi. Ricordo però che gli