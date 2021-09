Pallavolo: domani Draghi incontra Nazionali campioni d'Europa (Di domenica 26 settembre 2021) Roma, 26 set. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, incontrerà domani alle 13 a palazzo Chigi, le Nazionali italiane, femminile e maschile, di Pallavolo campioni d'Europa. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) Roma, 26 set. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario, incontreràalle 13 a palazzo Chigi, leitaliane, femminile e maschile, did'

