Pallanuoto, Champions League 2021-2022: Savona-Primorac Kotor 11-9. I liguri vincono il girone! (Di domenica 26 settembre 2021) Si chiude con una pesantissima vittoria che vale il primato il cammino del Savona nel primo turno di qualificazione alla Champions League 2021-2022 di Pallanuoto: nella quinta ed ultima giornata del Girone A, che è stato ospitato proprio dai liguri, la compagine italiana ha vinto contro i montenegrini del Primorac Kotor per 11-9. Il Savona tenta l’allungo nel primo quarto di gara, chiuso sul 4-2 dai liguri, salendo poi fino al 6-2 ma arrivando a metà gara sul 6-4. Nella terza frazione il Primorac Kotor rimonta e va ad impattare sul 7-7, ma i liguri trovano l’8-7, poi nell’ultimo quarto il Savona dall’8-8 allunga fino al 10-8 e vince ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) Si chiude con una pesantissima vittoria che vale il primato il cammino delnel primo turno di qualificazione alladi: nella quinta ed ultima giornata del Girone A, che è stato ospitato proprio dai, la compagine italiana ha vinto contro i montenegrini delper 11-9. Iltenta l’allungo nel primo quarto di gara, chiuso sul 4-2 dai, salendo poi fino al 6-2 ma arrivando a metà gara sul 6-4. Nella terza frazione ilrimonta e va ad impattare sul 7-7, ma itrovano l’8-7, poi nell’ultimo quarto ildall’8-8 allunga fino al 10-8 e vince ...

Advertising

lavocedigenova : Savona, Champions League pallanuoto: partite rinviate al pomeriggio causa allerta arancione - ilnazionaleit : Pallanuoto, Champions League. La RN Savona batte il Terrassa, ma l'allerta arancione ferma il programma domenicale - SvSport1 : Pallanuoto, Champions League. La RN Savona batte il Terrassa, ma l'allerta arancione ferma il programma domenicale - zazoomblog : Pallanuoto Champions League 2021-2022: Savona-Terrassa 13-12. Liguri qualificati ed in corsa per il primo posto! -… - SvSport1 : Pallanuoto, Champions League. Seconda giornata agrodolce per la Rari Nantes Savona -