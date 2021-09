Palermo | Filippi a caccia dei tre punti | la ricetta per battere il Monterosi Tuscia

Advertising

ILOVEPACALCIO : Gds: 'Adesso i punti iniziano a pesare. Filippi: «Palermo, adesso bisogna vincere»' - Ilovepalermocalcio - ILOVEPACALCIO : Filippi: «Sì, questo Palermo sente la necessità di fare punti» - Ilovepalermocalcio - PalermoToday : Verso Monterosi-Palermo, Filippi: 'Stiamo bene fisicamente, dobbiamo mettere da parte l’ansia'… - CalciorosaneroI : Palermo, Filippi adesso vuole ‘i punti’ - Mediagol : VIDEO Monterosi-Palermo, Filippi alla vigilia: la conferenza stampa integrale -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Filippi

...hanno raccolto finora cinque punti frutto di una vittoria, due pareggi e una sconfitta. I rosanero non vincono dallo scorso 29 agosto quando sconfissero all'esordio il Latina. Ale ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 In occasione della sfida col Monterosi, ildisi affida nuovamente ad Alessio Buttaro. Come evidenziato dal Giornale di Sicilia di oggi, le tante assenza hanno aiutato l'escalation del giocatore scuola Roma che alla prima ...La sfida tra Monterosi e Palermo è in programma alle ore 14:30 allo Stadio "E. Rocchi" di Viterbo: il tecnico Giacomo Filippi suona la carica ...Ripartire da Potenza per affrontare con personalità una grande del campionato. Oggi pomeriggio, calcio d’inizio ore 14,30, il Monterosi Tuscia riceve la visita del Palermo per quella ...