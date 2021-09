Pagelle Empoli Bologna | Henderson e Ricci protagonisti | Skov Olsen e Dominguez deludenti – VOTI

(Di domenica 26 settembre 2021) I top e flop e iaidel match valido per la 6ª giornata di Serie A 2021/22:Ledeidel match tra, valido per la 6ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP:FLOP:, Bonifazi– Vicario 6; Stojanovic 6, Viti 5,5, Romagnoli 6,5, Marchizza 6 (80? Luperto SV); Zurkowski 6,5,7,7 (71? Stulac); Bajrami 6,5 (80? Asllani SV); Di Francesco 6 (62? Bandinelli 6), Pinamonti 6,5 (80? Cutrone SV).– Skorupski 5,5; De ...

Advertising

sportli26181512 : Empoli, le pagelle di CM: prima gioia per Pinamonti, che classe Ricci: Empoli-Bologna 4-2 Vicario...… - bologna_sport : Le #pagelle di #EmpoliBologna: Bonifazi da 4, solo Arnautovic prende il 6 - sportface2016 : #SerieA | I voti e il tabellino di #EmpoliBologna 4-2 - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Empoli-Bologna, la diretta LIVE: pagelle e tabellino #empolifc - infoitsport : Primavera, le pagelle di Torino-Empoli: Di Marco illude, Garbett trascinatore -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Empoli

Calcio News 24

A seguire, l'ampio post - partita con, dichiarazioni e commenti. Forza Sasol! Diretta ... dove sarà possibile vedere in contemporanea anche- Bologna e Udinese - Fiorentina. Segui CS ...Sportface.it seguirà la partita con aggiornamenti in tempo reale, lee le parole dei protagonisti e la moviola della partita. Le formazioni ufficiali: Vicario; Stojanovic, Viti, ...Le pagelle del match del Castellani tra Empoli e Bologna: Bonifazi regala un autogol, Bajrami guida la squadra toscana ...Le pagelle di Empoli-Bologna 4-2, con i voti e il tabellino della partita valida per la sesta giornata della Serie A 2021/2022. Una partita spettacolare, in cui i padroni di casa si trovano subito in ...